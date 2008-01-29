Тимошенко вмовлятиме Ющенка не чіпати одного банкіра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір переконати Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо звільнення Анатолія ГУЛЕЯ з посади голови правління «Ощадбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уважно спостерігала за кожним днем роботи А.ГУЛЕЯ, і його діяльність на посаді керівника «Ощадбанку» ніяких нарікань не викликала.

Прем`єр повідомила, що має намір при особистій зустрічі з Президентом надати йому об`єктивну інформацію в плані організації роботи «Ощадбанку», й висловила упевненість, що він змінить свою думку.

“Я думаю, що Президент своє рішення змінить”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети "Коммерсант-Украина", Президент України В.ЮЩЕНКО на зустрічі з керівництвом Верховної Ради і Кабінету міністрів зажадав відправити у відставку голову правління «Ощадбанку» А.ГУЛЕЯ.

Як аргумент В.ЮЩЕНКО послався на результати перевірки банку Національним банком України. Зокрема, НБУ знайшов "численні порушення", про які не міг не знати А.ГУЛЕЙ. Крім того, Президент заявив, що має в своєму розпорядженні інформацію про "нецільове використання коштів «Ощадбанку" під час виборчої кампанії. "Гроші йшли на фінансування політичної сили, представників якої немає в цьому залі", - заявив Президент, давши зрозуміти, що йдеться про Партію регіонів, пише газета.

При цьому голова правління «Ощадбанку» А.ГУЛЕЙ заявив, що йому незрозуміла мотивація висловлених йому претензій. Коментуючи заяву щодо фінансування «Ощадбанком» політичних партій, він зазначив, що "в результатах перевірки Нацбанку нічого такого не зазначено». А.ГУЛЕЙ висловив думку, що главу держави «неправильно інформували". Він також додав, що зміна керівництва банку призведе до того, що процес виплати вкладів Ощадбанку СРСР буде припинений. "Поки новий голова розбереться у взаємостосунках із відомствами і з керівниками на місцях, пройде декілька місяців. А для зупинки всіх виплат достатньо просто розбалансувати нинішній процес бюджетних переказів", - сказав А.ГУЛЕЙ, зазначає "Коммерсант".