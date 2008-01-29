Ющенко з Богатирьовою потім подумають, чи брати Тимошенко до Путіна
16:55, 29 січня 2008Політика
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Попереднє "добро" є, але...
|Раїса Богатирьова
Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомила секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА.
Вона нагадала, що сьогодні указом Президента Віктора ЮЩЕНКА затверджений новий склад української частини українсько-російської міждержавної комісії. Р.БОГАТИРЬОВА також нагадала, що відповідно до цього указу, Ю.ТИМОШЕНКО входить до складу комісії.
«А вже персональний склад комісії, який працюватиме 12 лютого (в Москві), буде визначений Президентом напередодні», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.
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