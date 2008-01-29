Ющенко з Богатирьовою потім подумають, чи брати Тимошенко до Путіна

Участь прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в засіданні українсько-російської міждержавної комісії буде визначена напередодні 12 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомила секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Вона нагадала, що сьогодні указом Президента Віктора ЮЩЕНКА затверджений новий склад української частини українсько-російської міждержавної комісії. Р.БОГАТИРЬОВА також нагадала, що відповідно до цього указу, Ю.ТИМОШЕНКО входить до складу комісії.

«А вже персональний склад комісії, який працюватиме 12 лютого (в Москві), буде визначений Президентом напередодні», - підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.