У Слов'янську через мінометний обстріл евакуювали персонал РЕМ
Від осколків постраждали спецтехніка, адміністративна та виробнича будівлі.
"ДТЕК Донецькобленерго" евакуював персонал Слов'янських районних електричних мереж (РЕМ) після потрапляння на територію підприємства міни. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, повідомляє "ОстроВ".
Прес-служба повідомляє, що вранці 7 червня в результаті бойових дій в Слов'янську на територію розміщення диспетчерської та оперативно-виїзної бригади Слов'янського району електричних мереж (РЕМ) ДТЕК Донецькобленерго потрапили міни. Від осколків постраждали спецтехніка, адміністративне та виробниче будівлі.
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В результаті було прийнято рішення евакуювати диспетчера і персонал оперативно-виїзної бригади.
Як раніше повідомляв УНІАН, 6 червня внаслідок бойових дій в районі Слов'янська були пошкоджені високовольтні лінії і повністю знеструмлена підстанція 110 кВ «Слов'янськ».
В результаті без електроенергії частково залишилося м.Слов'янськ і 40 населених пунктів у Слов'янському районі - знеструмлено 11 лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів, будівлі «Укртелекому», міського виконкому, СБУ, міліції, Державного казначейства і податкової інспекції м.Слов'янська, а також 8 підкачувальних станцій, через що порушено водопостачання в багатоповерхових будинках.