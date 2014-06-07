У Слов'янську через мінометний обстріл евакуювали персонал РЕМ

"ДТЕК Донецькобленерго" евакуював персонал Слов'янських районних електричних мереж (РЕМ) після потрапляння на територію підприємства міни. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, повідомляє "ОстроВ".

Прес-служба повідомляє, що вранці 7 червня в результаті бойових дій в Слов'янську на територію розміщення диспетчерської та оперативно-виїзної бригади Слов'янського району електричних мереж (РЕМ) ДТЕК Донецькобленерго потрапили міни. Від осколків постраждали спецтехніка, адміністративне та виробниче будівлі.

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В результаті було прийнято рішення евакуювати диспетчера і персонал оперативно-виїзної бригади.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 червня внаслідок бойових дій в районі Слов'янська були пошкоджені високовольтні лінії і повністю знеструмлена підстанція 110 кВ «Слов'янськ».

В результаті без електроенергії частково залишилося м.Слов'янськ і 40 населених пунктів у Слов'янському районі - знеструмлено 11 лікарень та фельдшерсько-акушерських пунктів, будівлі «Укртелекому», міського виконкому, СБУ, міліції, Державного казначейства і податкової інспекції м.Слов'янська, а також 8 підкачувальних станцій, через що порушено водопостачання в багатоповерхових будинках.