У Слов'янську на передову бійцям прислали піноблоки замість бетонних укріплень - ЗМІ
У Слов'янську солдати на передовій попри небезпеку та всі незручності продовжують тримати позиції.
На передовій немає телевізора, тому солдати не зможуть побачати інавгурації нового президента, однак, усі виступають за рішучі дії з боку гаранта. Немає там і інших побутових зручностей - душ конструюють із простих пляшок.
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Півтора місяця вони не мились у нормальному душі й не спали в нормальному ліжку. Про ці блага цивілізації говорити тут заборонено, передає ТСН.
Не зважаючи на всі незручності, хлопці не нарікають, а просять від командування про блоки, адже тут важко ховатися під час обстрілу. Та замість бетону їм прислали піноблоки, які прострілюються навіть з АКМ.
Але, попри все, солдати продовжують боротися та не збираються здаватися, адже це їхня Україна і за неї вони готові померти.