Російський посол Зурабов назвав промову Порошенка «обнадійливою»

«Це, звісно, поки декларація про наміри. Як декларація про наміри вона загалом звучить обнадійливо», – цитує Зурабова "Радіо Свобода".

«Для нас принципово зупинити військову операцію, звісно, за умови, що ополченці зі свого боку мають припинити бойові дії для створення гуманітарних коридорів, нормалізації гуманітарної ситуації, передусім щодо мирного населення», – додав посол.

Під час своєї інавгураційної промови Петро Порошенко зокрема оприлюднив попередній план мирного врегулювання ситуації на сході.