Керрі сподівається, що Росія допоможе змусити терористів скласти зброю

Державний секретар США Джон Керрі сподівається на можливість прориву для завершення кризи в Україні, що дозволить Вашингтону уникнути введення нових санкцій проти Росії.

Про це він сказав у суботу журналістам у Франції, передає Радіо Свобода.

Держсекретар США заявив про «можливість зупинення вогню, можливість допомоги Росії, щоб змусити сепаратистів скласти зброю та звільнити будівлі, а також про можливість щодо початку будівництва України, у якій потреби людей будуть задоволені».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своїй промові після церемонії інавгурації Президент України Петро Порошенко закликав усіх скласти зброю і пообіцяв амністію тим, хто не вбивав людей і не фінансував терористів на Донбасі.

Він наголосив, що не хоче війни і не жадає помсти: "Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я хочу миру і доб'юся єдності України".

Читайте такожПрем’єр Великої Британії: наступний місяць для РФ буде вирішальнимКрім цього, п'ятий президент України пообіцяв приділити велику увагу Донбасу і закликав його жителів до діалогу. Він також сказав, що всенародні вибори президента поставили жирний хрест на розмовах про нібито нелегітимність української влади. Він зазначив, що цей міф був посіяний російською пропагандою і кланом Віктора Януковича, який зрадив Донбас і пограбував його ще більшою мірою, ніж усю країну в цілому.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, зневаживши всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів.

Із 15 квітня у Луганській та Донецькій областях проходить антитерористична операція.