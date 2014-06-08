В Артемівську розстріляли автомобіль, у якому був командир військової частини

У районі магазину «Ранок+» невідомі розстріляли іномарку, в якій знаходився командир військової частини Володимир Чоботок.

Сам Чоботок поранений, але живий. Очевидці повідомляють про трьох убитих і ще одного пораненого, пише сайт міста Артемівська.

У міській травматології підтвердили, що до них надійшов один пацієнт із важким пораненням, який знаходиться в операційній - медики борються за його життя. Інші знаходяться в хірургії, офіційну інформацію про кількість поранених з'ясувати поки що не вдається.

Читайте такожГорлівські терористи на викрадених Porsche, Ferrari і Bentley намагаються втекти в РФВолодимир Чоботок командував відбиттям штурму військової частини в Артемівську, коли озброєні люди намагалися зайняти частину. Солдати тоді відбили напад.