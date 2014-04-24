У результаті нападу на військову частину в Артемівську поранено одного військовослужбовця – Міноборони

Про це УНІАН повідомив начальник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України (Харків), підполковник Дмитро Горбунов.

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"В Артемівську сьогодні вночі, через огорожу військового об'єкту на його територію, пробралися близько 50 осіб у масках. Тут же було піднято за тривогою резервну групу підрозділу охорони. Завдяки рішучим діям військовослужбовців Збройних сил України вдалося відбити напад. З вогнепальної зброї дістав поранення один військовослужбовець", - зазначив він.

Окрім того, зазначив, що в даний момент на місці події працюють фахівці Донецької прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і Донецького зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ.

А також, що охорону всіх військових і стратегічно важливих об'єктів посилено.