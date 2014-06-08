З восьми осіб екіпажу збитого над Слов'янськом літака вдалося вижити трьом - спікер АТО
12:35, 08 червня 2014Політика
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Стали відомі подробиці долі екіпажу збитого терористами літака.
Збитий літак над Слов'янськом / @a_krasnoschekov
З восьми чоловік екіпажу збитого під Слов'янськом 6 червня військово-транспортного літака АН-26 врятовано три людини. Один з них в медичному закладі, йому надається кваліфікована медична допомога.
Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.
"На даний момент були знайдені тіла трьох загиблих, ще двоє вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, 6 червня під Слов'янському терористи збили військово-транспортний літак пострілами з ПЗРК. Льотчики ціною свого життя відвели загрозу для жителів Слов'янська.
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