З восьми осіб екіпажу збитого над Слов'янськом літака вдалося вижити трьом - спікер АТО

З восьми чоловік екіпажу збитого під Слов'янськом 6 червня військово-транспортного літака АН-26 врятовано три людини. Один з них в медичному закладі, йому надається кваліфікована медична допомога.

Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

"На даний момент були знайдені тіла трьох загиблих, ще двоє вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня під Слов'янському терористи збили військово-транспортний літак пострілами з ПЗРК. Льотчики ціною свого життя відвели загрозу для жителів Слов'янська.