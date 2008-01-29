Регіонали виступають проти чергової ”оборудки” Тимошенко
Папієв розкритикував ідею прем’єра
Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ виступає проти монетизації пільг.
«У жодному разі сьогодні не можна йти на монетизацію пільг. І я закликаю всіх громадян України, незалежно від своїх політичних уподобань, не дати уряду ТИМОШЕНКО провести цю оборудку», - заявив М.ПАПІЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.
За словами М.ПАПІЄВА, не має ще жодної країни з успішним досвідом переходу від пільг до монетизації. “Будь-яка монетизація, всяка реформа по пільгах, якою буде займатися Юлія ТИМОШЕНКО, насправді завершиться відміною пільг”, - заявив він.
«Понад 12 млн. громадян України, які мають право на пільги за соціальною чи професійною ознакою, залишаться без», - зазначив М.ПАПІЄВ.
«Ніхто не має права їх обмежувати якимись зовнішніми чинниками, доходами. Вони мають в обов’язковому порядку надаватися стовідсотково. Нам треба сьогодні чітко й ясно встановити, що має бути закріплено конституційне право громадян отримувати пільги послугами в тому вигляді, як вони отримують сьогодні. Про виплату пільг грошима можна говорити тільки в тому випадку, якщо в грошовому еквіваленті це буде вище», - сказав М.ПАПІЄВ.