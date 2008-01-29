Регіонали виступають проти чергової ”оборудки” Тимошенко

Народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Михайло ПАПІЄВ виступає проти монетизації пільг.

«У жодному разі сьогодні не можна йти на монетизацію пільг. І я закликаю всіх громадян України, незалежно від своїх політичних уподобань, не дати уряду ТИМОШЕНКО провести цю оборудку», - заявив М.ПАПІЄВ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

За словами М.ПАПІЄВА, не має ще жодної країни з успішним досвідом переходу від пільг до монетизації. “Будь-яка монетизація, всяка реформа по пільгах, якою буде займатися Юлія ТИМОШЕНКО, насправді завершиться відміною пільг”, - заявив він.

«Понад 12 млн. громадян України, які мають право на пільги за соціальною чи професійною ознакою, залишаться без», - зазначив М.ПАПІЄВ.

«Ніхто не має права їх обмежувати якимись зовнішніми чинниками, доходами. Вони мають в обов’язковому порядку надаватися стовідсотково. Нам треба сьогодні чітко й ясно встановити, що має бути закріплено конституційне право громадян отримувати пільги послугами в тому вигляді, як вони отримують сьогодні. Про виплату пільг грошима можна говорити тільки в тому випадку, якщо в грошовому еквіваленті це буде вище», - сказав М.ПАПІЄВ.