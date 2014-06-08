В Сніжному терористи з "ДНР" захопили будівлю Пенсійного фонду - ЗМІ

Про це повідомляє джерело «ОстроВа» у правоохоронних органах.

Захоплення стався близько 13.00. З тих пір в приміщенні Пенсійного фонду перебувають озброєні люди. Як повідомляє джерело, документація ПФУ переміщена в Сніжнянський міськвиконком.