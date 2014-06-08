В Сніжному терористи з "ДНР" захопили будівлю Пенсійного фонду - ЗМІ
20:01, 08 червня 2014Політика
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Люди, що назвалися представниками терористичної організації "ДНР", захопили 7 червня приміщення Сніжнянського міського управління Пенсійного фонду.
REUTERS
Про це повідомляє джерело «ОстроВа» у правоохоронних органах.
Захоплення стався близько 13.00. З тих пір в приміщенні Пенсійного фонду перебувають озброєні люди. Як повідомляє джерело, документація ПФУ переміщена в Сніжнянський міськвиконком.
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