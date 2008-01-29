Із суду зникли матеріали, що мали посадити бютівців на ланцюг?

БЮТ звернувся до Вищої ради юстиції та кваліфікаційної комісії суддів з вимогою розслідувати випадок викрадення процесуальних документів з матеріалів справи щодо застосування імперативного мандату для депутатів місцевих рад.

Про це "Українській правді"повідомив представник БЮТ Андрій Портнов.

За його словами, минулої п`ятниці в Апеляційному адмінсуді Києва мало відбутися засідання, на якому суд мав виголосити остаточне рішення щодо правомірності застосування імперативного мандату для депутатів БЮТ у Київраді, які перейшли до інших фракцій.

Водночас, незадовго до засідання виявилося, що з матеріалів справи зникла низка процесуальних документів, "без яких розгляд справи по суті неможливий".

За словами Портнова, БЮТ був настільки переконаний у своїй правоті, що "вже у п`ятницю збирався подавати до ЦВК документи на реєстрацію наступних за списком депутатів Київради".

На питання, чим пояснюють відсутність документів самі судді, депутат сказав: "Судді кивають один на одного, кажуть, що документ був, але де він дівся, вони не знають".

Також Портнов повідомив, що БЮТ має наміри звернутися до МВС, Генпрокуратури та СБУ з вимогою притягти до відповідальності мера Києва Леоніда Черновецького та його заступників за фактами фальсифікації рішень сесії Київради щодо землевідводів.

За словами депутата, усі необхідні докази БЮТ зібрав в один документ, який був переданий до правоохоронних органів у понеділок.