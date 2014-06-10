Родина одного з головних сепаратистів Донецька живе у Німеччині - ЗМІ
08:15, 10 червня 2014Політика
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Доки донецькі сепаратисти рвуться в Росію, сім'я одного з їхніх "міністрів" живе в Німеччині.
Роман Лягін не залишив свою сім’ю в "ДНР" / Фото: УНІАН
Сім'я Романа Лягіна, який призначений "міністром праці і соцполітики" так званої "Донецької народної республіки", проживає в Німеччині. Про це в ефірі Громадського ТБ повідомила засновник донецького Центру сучасного мистецтва "Ізоляція" Любов Михайлова, передає ТСН.ua.
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Вона розповіла подробиці вчорашнього захоплення території "Ізоляції" терористами, серед яких був і Роман Лягін. Він заявив, що приміщення "Ізоляції" буде використовуватись під склади.
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Нагадаємо, після проведення псевдореферендума 11 травня "ДНР" оголосила суверенітет і попросилося в Росії.
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