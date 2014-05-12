Рахувати голоси виявилося напрочуд легко - голова ЦВК терористів

Про це повідомляє РИА Новости.

«Так як рахувати бюлетені виявилося напрочуд легко, людей, які проголосували проти, виявилося відносно небагато, і зіпсованих бюлетенів теж відсоток невеликий, нам вдалося провести підрахунок досить оперативно і швидко. Цифри є такими: «за» проголосували 89,7%, «проти» проголосували 10,19% і 0,74% бюлетенів були зіпсовані», - сказав голова ЦВК" терористів Роман Лягін.

Офіційний остаточний протокол "ЦВК" буде оприлюднено в понеділок.

Читайте такожПід Маріуполем затримали машину з 10 тисячами бланків псевдореферендума з готовими "галочками"На запитання РИА Новости про те, чи ґрунтуються ці дані на підрахунку 100% бюлетенів, Лягін відповів ствердно.

«Ви правильно розумієте, підраховано 100% бюлетенів. Ми порахували спочатку невикористані бюлетені, потім відняли бюлетені зі знаком «мінус», або зіпсовані, і перерахували ті, що залишилися, як бюлетені зі знаком «плюс», - пояснив він.

У той же час, його "колега" по терористичному ЦВК на Луганщині повідомив, що на псевдореферендум з'явилося 81% виборців.

Північна частина Луганської області, нагадаємо, псевдореферендум проігнорувала.

Псевдореферендум на Донбасі проводився вчора в кількох повністю або частково контрольованих терористами містах - без доступу до списків виборців, на роздрукованих на принтері бюлетенях без будь-яких засобів захисту. Регулярно надходили повідомлення про вилучення у бойовиків тисяч вже заздалегідь заповнених "бюлетенів".