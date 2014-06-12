Росія відіграє «вирішальну роль» у занепаді демократії – Freedom House

Про це йдеться у звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House, передає Радіо Свобода.

У звіті «Держави перехідного періоду» проаналізували ситуацію з демократією в 29 країнах колишнього Радянського Союзу, Балкан і Центральної Європи.

Події 2013 року засвідчили, що режим у Росії став зразком для наслідування іншими авторитарними лідерами – навіть у тих країнах, влада яких перевершила російську у своїй жорстокості й нетерпимості, заявляють автори звіту. За доповіддю, десять років тому в Євразії – під цим поняттям розуміють пострадянський простір – в умовах утвердженої авторитарної влади жила кожна п’ята людина, нині ж – майже чотири з п’яти, й тенденція до погіршення все прискорюється.

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Як кажуть у Freedom House, у 12 колишніх радянських країнах, які не є членами Європейського союзу, демократія була в занепаді вже понад десять років.

Водночас громадянське суспільство проявило стійкість в Україні і Киргизстані в 2013 році, додають експерти.

Позитивні зміни вони побачили і на Балканах, зокрема, це стосується плідних переговорів між Сербією і Косовим.

Водночас, наголошується в звіті, неефективні уряди продовжували негативно впливати на розвиток демократії.