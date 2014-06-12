На території Луганської області проголосили ще одну "республіку"

"Стався конфлікт, в результаті місцеві бандити вигнали заїжджу братву з Луганська. Переможці довго не радилися і в той же день прийняли рішення проголосити Лисичанську народну республіку", - пише видання InfoResist.

Хто очолить це новоутворення поки що не відомо. Тим часом війну київській владі представники "Лисичанської народної республіки" вже оголосили.

За інформацією видання, про свої, незалежні від Луганська республіки, вже почали замислюватися і в інших містах області.

Раніше повідомлялося, що в Лисичанську бойовики захопили будівлю ремонтно-налагоджувального управління, яке розташоване в самому центрі міста, в безпосередній близькості від житлових будинків, і розміщують на даху будівлі снайперів.