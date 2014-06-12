Німеччина звинуватила Росію в шпигунстві через конфлікт з Україною

Про це повідомили у Федеральному відомстві з охорони конституції ФРН, повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на агентство dpa.

За словами глави відомства Ганса-Георга Маасса, його організація зафіксувала спроби російських спецслужб роздобути інформацію про потенційні політичні, економічні й військові наслідки кризи в Україні".

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Особливим інтересом, за словами Маасса, користуються "оцінки російської політики щодо України Німеччиною, ЄС і НАТО, можливі заходи з протидії, а також німецька і європейська енергетична політика".

Діяльність російських спецслужб на території ФРН не обмежується лише отриманням чистої інформації, вони роблять також спроби вплинути на громадську думку в Німеччині, повідомляє агентство AFP з посиланням на керівника німецького Федерального відомства з охорони конституції.