Луценко: "Я припускався помилок, які зараз, як в дзеркалі, впізнаю у Авакова"

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко визнає, що в перші місяці роботи в МВС припускався багатьох помилок, які зараз "як у дзеркалі, впізнає у Авакова", нинішнього глави МВС.

Про це Луценко заявив в інтерв'ю виданню "Новое время страны".

Але оцінювати роботу міністерства Луценко відмовився, аргументуючи це тим, що МВС є одним з найскладніших міністерств, до того ж Аваков очолює його у воєнний час.

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"Крім того, його (Арсена Авакова - прим. УНІАН) обставили партійними квотами, та багато ганебних призначень проводиться або під тиском партії, або взагалі за його спиною", - заявив він.

Роки в МВС Луценко назвав "хорошою школою відповідальності".

Повний текст інтерв'ю екс-міністра внутрішніх справ читайте в друкованому випуску видання "Новое время страны" 13 червня.