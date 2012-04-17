Азаров просить Євросуд визнати справу Луценка неприйнятною для розгляду

15:10, 17 квітня 2012
Політика
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У своєму обґрунтуванні уповноважений українського уряду Валерія Лутковська нагадала справу «Ходорковський проти Росії».

Валерія Лутковська

«Уряд просить суд встановити, що не було порушень в цій справі», - сказала сьогодні під час слухань в палаті Європейського суду з прав людини уповноважений уряду України Валерія Лутковська.

За словами В.Лутковської, під час обрання запобіжного заходу для Ю.Луценка національні українські суди виходили з очевидності скоєного ним злочину та можливості тиску з боку Ю.Луценка на свідків і виконувати належні процедурні вимоги.

«Суд знайшов, що інші процедурні заходи не могли забезпечити належну процедурну поведінку заявника», - наголосила В.Лутковська.

Вона також підкреслила, що Ю.Луценко, на переконання українського уряду, не використав усіх можливих засобів оскарження свого досудового ув’язнення.

«Тому ця справа має бути визнана неприйнятною для розгляду», - наголосила В.Лутковська.

Вона також підкреслила, що в кримінальних справах, порушених в Україні проти колишнього міністра внутрішніх справ, немає ніяких ознак політичного тиску.

При цьому, як зазначила В.Лутковська, у своєму першому поданні Ю.Луценко нічого не казав про політичні мотиви його переслідування, зазначивши такі мотиви лише в поданні до Євросуду прохання про надання його справі пріоритетного статусу.

«Уряд вважає, що утримання Ю.Луценка під вартою було виправданим», - зазначила В.Лутковська.

У своєму обґрунтуванні уповноважений українського уряду також нагадала справу «Ходорковський проти Росії», в якій Європейський суд з прав людини встановив право на попереднє ув’язнення при відносно низькій презумпції (припущення про наявність чи відсутність певних фактів – УНІАН).

За словами В.Лутковської, при обранні запобіжного заходу проти Ю.Луценка було очевидним скоєння ним злочину та був потенційний ризик його тиску на свідків.

 

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