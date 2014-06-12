Спецслужби РФ у Ростовській області готують до відправки на Донбас диверсантів з Криму - Тимчук
09:17, 12 червня 2014Політика
0 0
За оперативними даними групи «Інформаційний Опір», на базі російських спецслужб в Ростовській області завершили підготовку спецгрупи, сформовані з жителів Криму, загальною чисельністю 80 осіб.
Спецслужби РФ у Ростовській області готують до відправки на Донбас диверсантів з Криму - Тимчук/ Фото: УНІАН
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
"Всі дані громадяни - члени так званої кримської «самооборони», які брали участь у захопленні держоб'єктів під час анексії півострова в березні цього року", - зазначив експерт.Читайте такожСБУ затримала двох громадян України, які за завданням спецслужб РФ готували диверсії
В даний час з підготовлених бойовиків формуються диверсійні групи для закидання в Донецьку і Луганську області, додав Тимчук.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter