У центрі Маріуполя бойовики захопили машину з пасажирами: викрали чергового "народного мера" - ЗМІ

У центрі Маріуполя озброєні люди викрали машину з пасажирами.

Як повідомляє маріупольський сайт «0629», сьогодні, близько 9.40 на перетині пр. Металургів і вул. Карла Лібкнехта невідомі викрали двох чоловіків та їхній автомобіль.

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За словами очевидців, на перехресті з автомобілів "Форд" і "Мітсубісі" вибігли 4 чоловіки у масках, камуфляжі та зі зброєю. Вони зупинили "Хонду" чорного кольору, витягнули водія і пасажира, поклали їх на асфальт.

Потім водія і пасажира "Хонди" посадили в машини і відвезли, "Хонду" викрали.

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10.30 До прес-служби ГУ міліції інформація про подію не надходила.

За неофіційною інформацією, "Хонда" належить "народному меру" Маріуполя Олександру Фоменку.

11.40 Як повідомили в прес-службі "ДНР" Маріуполя, один з викрадених - Олександр Фоменко. "Це знищення "народних мерів", вже третій мер викрадений", - сказали ДНРівці.