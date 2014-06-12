Дипломати розкритикували діяльність МЗС за останні 100 днів

На думку експертів, керівництво Міністерства не змогло за цей час вирішити ряд ключових зовнішньополітичних та організаційних питань.

Як відмічають дипломати, МЗС України впродовж 100 днів не дало відповідь на головне питання сучасного міжнародного становища України: статус відносин з Росією. В МЗС, а отже і в держави загалом, немає також і комплексного плану протидії Росії, врегулювання питань, пов’язаних з анексією Криму, підтримкою з боку Росії терористичних організацій та сепаратистських рухів в Україні.

На думку експертів, багато запитань викликають і інші гучні зовнішньополітичні кроки української «постмайданної» дипломатії. Наприклад, дипломати беруть до уваги дивний візит в.о.президента в Білорусь до незбагненної поведінки української делегації під час чотиристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, РФ, ЄС та США в Женеві, в результаті якої питання анексії Криму навіть не було зафіксоване як тема обговорення.

Дипломати окремо взяли до уваги інформацію про про представництво МЗС України у Криму.

"Його керівник відкрито підтримав сепаратистів, а на територію України не повернувся жоден співробітник. МЗС України скромно промовчало про долю цих людей, а також про те, а що ж керівництво відомства зробило для захисту свого майна, працівників та інтересів в Криму?",- говориться у повідомленні.

Дипломати нагадали про дивну кадрову політики у нинішньому МЗС

"Переглянувши веб-сайт МЗС України, неважко пересвідчитися — ще в лютому цього року заступник міністра-керівник апарату МЗС проводив «виховні» бесіди з іноземними послами в Києві, фактично дезінформуючи міжнародну спільноту про ситуацію в країні, прикриваючи вбивства, тортури, викрадення громадян з боку влади і її кримінальних прихильників. При тому, він не лише єдиний з когорти кожарівських інтеграторів зберіг свою посаду, але і вирішує долі тих, хто має усі підстави пред’являти йому моральний рахунок",- підкреслюється у висновку фонду.

Детальніше з висновками щодо роботи МЗС України “100 днів помилок” можна ознайомитися на спеціальному сайті http://100days.mfaua.org.

Довідка: Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".