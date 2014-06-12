В Twitter з'явилася сторінка, на якій терористи здають і продають квартири біженців

Залишене біженцями з Донбасу житло мародери називають "брошенками", а їх господарів - зрадниками.

"Всім незадоволеним повідомляємо - квартири є власністю «ДНР». Хто втік - зрадив нас і розплатився за зраду за законами військового часу", - говорить один з постів на сторінці.

Читайте такожЯценюк доручив створити базу даних про тимчасове житло і роботу для переселенцівНа сторінці в оренду або на продаж пропонуються квартири в Маріуполі, Слов'янську, Краматорську, Горлівці, Донецьку, Єнакієвому, Луганську.

Горлівка. На Пушкіна. Однокімнатна "брошенка". Меблі частково збереглися. Господарі з'їхали. Подобово 150гр/добу pic.twitter.com/Ysil9WwWzi - Квартири Новоросії (@DNrielt) June 12, 2014

"Всі квартири обладнані меблями, частково побутовою технікою. У квартирах жили господарі, які переїхали в Україну. У приміщеннях змінені замки", - написано на сторінці.

Ціни подобової оренди - від 100 до 200 гривень.

Нагадаємо, зону активності терористів залишили вже тисячі людей.