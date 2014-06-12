Лавров озвучив умову, за якої сепаратисти на Донбасі припинять вогонь

Про це заявив у четвер російський міністр закордонних справ Сергій Лавров, передає РІА «Новости».

«Кредит довіри зберігається, і потрібно його зараз використати. Все в руках українських сторін. Ми знаємо, що ополченці на південному сході готові до припинення вогню, але перший крок, за усіма правилами, повинна зробити київська влада після того, як пройшла інавгурація Петра Олексійовича Порошенко», - сказав Лавров.

Він також повідомив, що Росія вносить до Ради безпеки ООН ще один проект резолюції щодо ситуації в Україні.

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«Ми доручили нашому послу в Нью-Йорку Віталію Чуркіну внести проект резолюції Ради безпеки щодо ситуації на Україні, тому що викликає все більшу тривогу відсутність хоч якогось прогресу в зусиллях з припинення насильства, бойових дій, починаючи з припинення каральної операції», - сказав Лавров.

При цьому він заявив, що про миротворчі сили в Україні наразі не йдеться.

«Про миротворчі сили ми розмову не ведемо. Не вважаємо, що справа дійшла до такої крапки. Поки що зберігається надія на заяву президента Порошенко про те, що насильство буде зупинено і що почнуться переговори», - сказав Лавров журналістам, відповідаючи на питання, чи містяться в проекті резолюції, яку Росія вносить до РБ ООН, положення, пов'язані з миротворчими силами на Україні.

Нагадаємо, РФ у березні 2014 року, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим, і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

15 квітня в Донецькій і Луганській областях почалася антитерористична операція.