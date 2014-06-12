Аваков пригрозив активістам, які блокують будівлю Держприкордонслужби

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами Авакова, якщо найближчим часом не припиниться блокування будівлі Держприкордонслужби, то міліція вдасться до силових заходів та звернеться в суд щодо покарання тих, хто блокує офіс прикордонників.

“Що стосується блокування, яке ряд наших активних громадян влаштували навколо будівлі штабу прикордонних військ, то я підкреслюю, що ці люди, які вимагають активізації, повністю блокували роботу державної установи, яка бере участь у бойових діях. Зараз на сході країни проходить спільна операція Збройних сил України, Нацгвардії і прикордонників по ліквідації прориву кордону. По суті, триває військовий марш. І в цих умовах всякий, хто блокує і дезорганізовує роботу штабу прикордонників, є злочинцем. І мені плювати, якщо ці люди стоять під тими прапорами, які мені раніше були дорогі. Сьогодні, коли вони блокують державні установи, вони зраджують інтереси країни”, - наголосив міністр.

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Також він додав, що дав вказівку лояльно ставитися до пікетувальників під будівлею прикордонників, “але це буде дуже короткий проміжок часу». «Якщо це триватиме, то будь-хто, хто в умовах, по суті, військової ситуації блокуватиме органи, що ведуть військові дії з ворогом, буде кваліфікований нами як злочинець, і дії проти таких будуть дуже жорсткими в незалежності від прапорів: чи це частина Майдану, чи це ті, хто прийшов з антимайдану, чи це комуністи, чи це шовіністи, чи це ті, хто називають себе сотниками. Для мене вони всі злочинці і вороги України”, - сказав він.

Крім того, Аваков закликав пікетувальників офісу прикордонників приборкати свої емоції, “одуматись і піти займатися своїми справами. Інакше міліція розблокує будівлю силовим способом, здійснить арешти і звернеться в суди за відповідними санкціями”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку близько сотні мітингувальників, які називають себе активістами Майдану, почати пікетувати будівлю Держприкордонслужби. Вони звинувачують керівництво відомства у корупції та нездатності організувати охорону державного кордону на сході країни.

До них вийшов заступник голови Держприкордонслужби і намагався їм щось пояснити, вступити в розмову. Однак мітингувальники почали кричати “Ганьба!” і після цього вчинили спробу потрапити всередину приміщення. Після чого охорона будівлі почала поливати особливо активних водою з пожежного брандспойту.

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Мітингувальники скандують: “Литвина у відставку!” (йдеться про голову Держприкордонслужби Миколу Литвина - УНІАН). Вони не пропускають на роботу військовослужбовців Держприкордонслужби.

На зустріч до мітингувальників приходив заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович. Він заявив, що передасть вимоги громадян міністру Авакову.

Також з мітингувальниками зустрівся представник Адміністрації президента Костянтин Кокарєв.