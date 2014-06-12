У МЗС України створена Стратегічна рада, до якої входять відомі українські дипломати та експерти-міжнародники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський.

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“За три місяці у нас продовжується робота над стратегічними напрацюваннями. У МЗС створена стратегічна рада, до якої належать відомі видатні українські дипломати та неурядові експерти-міжнародники”, - повідомив він.