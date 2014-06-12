Міністр юстиції вважає за потрібне повернутися до питання повної переатестації суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Петро Петренко на прес-конференції.

“Закон про відновлення довіри до судової системи вже запрацював, але пропозиції що надавав Кабмін, зокрема з приводу повної переатестації і зміни персонального складу суддів парламентом підтримані не були. Я думаю, що приклади, коли судді керуються не законом, а власними інтересами і грошима, доводять, що нам потрібно повернутися до питання повної переатестації і зміни персонального складу судової системи. Ми будемо ставити питання щодо внесення змін в законодавство з цього приводу. А також питання щодо притягнення до відповідальності суддів, задіяних в корупційних схемах”, - сказав Петренко. Також він додав, що Мін'юст звернувся до прокуратури, щоб вона перевірила експертів Міністерства охорони здоров'я, які дали висновки стосовно стану здоров'я Лозінського, що стало підставою для його звільнення від відбування покарання.

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Як повідомляв УНІАН, колишній депутат Верховної Ради Лозінський, засуджений за вбивство, 11 червня достроково вийшов із в'язниці за станом здоров'я.

Прокуратура Київської області внесла апеляційну скаргу на ухвалу Бориспільського міськрайонного суду про звільнення Лозінського і почала розслідування стосовно керівництва колонії Бориспільської виправної колонії №119, де утримувався екс-депутат.

Сьогодні, 12 червня, міністр МВС Арсен Аваков повідомив, що Лозінського затримали і доставили назад у колонію.

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Довідка УНІАН. У квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року) за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника.

Навесні 2012 року Апеляційний суд Києва пом'якшив вирок Лозінському, призначивши йому нове покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.

Пізніше Вищий спеціалізований суд у цивільних і кримінальних справах ще пом'якшив вирок Лозінському і зменшив покарання до 10 років ув’язнення.