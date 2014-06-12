В Артемівському районі бойовики зі зброєю напали на «Бахмутський аграрний союз»



Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

«В Артемівському районі (село Новолуганське) було здійснено напад на ТОВ «Бахмутський аграрний союз» - бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» обстріляли автомобілі, винесли частину оргтехніки з адміністративної будівлі», - заявили в ОДА, зазначивши, що «співробітники підприємства, на щастя, не постраждали».