В Артемівському районі бойовики зі зброєю напали на «Бахмутський аграрний союз»
22:05, 12 червня 2014Політика
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В Артемівському районі Донецької області бойовики, застосувавши зброю, вчинили напад на ТОВ «Бахмутський аграрний союз».
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.
«В Артемівському районі (село Новолуганське) було здійснено напад на ТОВ «Бахмутський аграрний союз» - бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» обстріляли автомобілі, винесли частину оргтехніки з адміністративної будівлі», - заявили в ОДА, зазначивши, що «співробітники підприємства, на щастя, не постраждали».
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