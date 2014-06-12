Баррозу - Порошенкові: Угоду про асоціацію України з ЄС буде підписано 27 червня

Про це Баррозу заявив під час свого візиту до Грузії, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я подзвонив президентові Порошенку, щоб обговорити ситуацію в Україні. Я привітав його мирну ініціативу та прямі переговори з Росією. Той факт, що зараз Президент Порошенко та Президент Путін розмовляють напряму - є позитивним кроком вперед», - сказав Президент Єврокомісії.

Як повідомили в Єврокомісії, той же час президент Порошенко «вкрай стурбований у зв`язку з триваючими збройними заворушеннями у східній Україні та у зв`язку з сьогоднішнім інцидентом з російськими танками, які, згідно з інформацією української влади, перетнули кордон України».

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«Європейський союз вже кілька разів заявляв, і я хочу повторити, що сьогодні дуже важливо, щоб Росія припинила будь-які військові дії в цьому регіоні. Ми вважаємо, що незаконні збройні угрупування повинні роззброїтися, і закликаємо Росію відкликати дозвіл на застосування сили в Україні», - наголосив президент ЄК.

У цьому зв`язку він знову звернувся до Росії із закликом до конструктивної співпраці з Україною та «зробити конкретні кроки і надати докази зусиль щодо де-ескалації».

Баррозу також заявив, що ЄС має намір підписати Угоду про асоціацію з Україною 27 червня.

«Повертаючись до угод з Україною, Молдовою і Грузією, які ми збираємося підписати в Брюсселі 27 червня, я хочу ще раз підтвердити намір ЄС вести переговори з Росією в разі, якщо є будь-які занепокоєння з російської сторони, щоб обговорити конкретні реалізації цих угод», - заявив він.

Президент ЄК підкреслив, що зміст угод «повинен поважатися, але якщо існують побоювання, якщо є технічні питання, які російська влада хоче уточнити, що ми готові до цього».

«Тому наше послання як Європейського Союзу - це послання діалогу та співпраці, а не конфронтації. У той же час, ми повинні бути непохитними щодо суверенного права кожної країни вирішувати своє майбутнє».