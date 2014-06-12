У Донецьку біля будівлі ОДА прогримів потужний вибух - очевидці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє велика кількість очевидців, які мешкають в центральних районах міста.

За їх словами чути часту стрілянину з автоматів і гранатометів.

«Мій будинок знаходиться десь в 500 метрах від будівлі облдержадміністрації, біля Донецького національного університету. Але від вибуху струсонуло будинок. Вийшовши на балкон, я виявив величезний клуб білого диму в районі ОДА», - розповів один з жителів Ворошиловського району Донецька, очевидець події.

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За повідомленнями диспетчерської служби о 22.15 в п'ятдесяти метрах від будівлі Донецької обласної державної адміністрації стався вибух мікроавтобуса "Газель",- повідомляє прес-служба міськради.

На місце події виїхали автомобілі МНС і чотири бригади "швидкої допомоги". Через вибух пошкоджено вікна Донецького обласного художнього музею.