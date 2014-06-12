ОБСЄ вважає, що в Слов'янську готові до переговорів

Як говориться у звіті спеціальної місії ОБСЄ, в Донецьку відбулася зустріч спостерігачів з Павленко, пише РИА Новости.

За його оцінкою, у місті залишилися 60 тисяч мешканців, з яких близько 15 тисяч захочуть покинути Слов'янськ, якщо буде встановлено гуманітарний коридор.

"Він також заявив, що хоча збройні сутички з урядовими силами тривають, артилерія і міномети 10-11 червня не використовувалися", - йдеться в повідомленні спостерігачів ОБСЄ.

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"Він (Павленко) підкреслив необхідність покласти край збройній боротьбі і роль міжнародного співтовариства, зокрема ОБСЄ, в досягненні цієї мети. У відповідь на питання наглядової місії, "мер" зауважив, що "завжди є можливість для переговорів" і що відсутнє поле для вирішення (ситуації) насильницькими засобами", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

У доповіді також підкреслено, що ситуація залишається напруженою" в південній частині Луганської області, однак "через ризик з точки зору безпеки місія не могла моніторити стан за межами міста".

ОБСЄ і досі не відновила зв'язок із групами спостерігачів, затриманими 26 і 29 травня на схід від Донецька і на північ від Луганська, йдеться в повідомленні організації.