Бойовики вимагають від в.о. мера Сніжного погодитися на перевезення 16-ти дітей-сиріт до РФ

Про це йдеться у повідомленні прес-слуби Уповноваженого Президента України з Прав Дитини.

"За інформацією джерел, яким ми довіряємо, зараз представники так званої Донецької народної республіки тиснуть на виконуючого обов'язки мера міста Сніжного Донецької області, вимагаючи надати заднім числом згоду на перетин кордону з Росією 16-ти дітей-сиріт з місцевого дитячого будинку. На заперечення державних службовців про протизаконність таких дій терористи погрожують зброєю", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Росії пообіцяли повернути 16 сиріт, незаконно вивезених бойовиками з України - генконсул

Нагадаємо, вчора, 12 червня, шістнадцятеро дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування зі Сніжного були незаконно вивезені озброєними представниками "ДНР" в Росію та перебувають на даний час у Ростовській області РФ, в санаторії. Дев'ятеро дітей з мамою, які були у складі тієї ж групи, через категоричне заперечення перебувати на території РФ, були відпущені російськими прикордонниками на батьківщину.