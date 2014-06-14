Біля дороги "Ізюм-Слов'янськ" знайшли поховання убитих бойовиків
Біля автодороги "Ізюм-Слов'янськ" українськими військовослужбовцями виявлені сліди поховань бойовиків, загиблих в результаті проведення українськими підрозділами антитерористичної операції.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив координатор зі зв'язків з громадськістю сил АТО Владислав Селезньов.
"На трасі Ізюм-Слов'янськ, в місцях найбільшої напруги, де протягом декількох днів відбувалися обстріли колон військової техніки, після проведених силами АТО протидиверсійних та пошуково-рейдових дій, були виявлені сліди поховань бойовиків", - написав Селезньов.
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За його словами, виявлені поховання "яскраво ілюструють прагнення бойовиків не тільки приховати сліди своїх злочинів, а й справжнє ставлення до своїх подільників".
"Убитих прикопують як тварин в ямах, в колективних похованнях, без ідентифікації тих, хто знаходиться в цих могилах. Рідні та близькі навряд чи дізнаються, де покоїться прах бойовиків.
Оглядаючи територію навколо поховання на предмет наявності розтяжок, наші військовослужбовці виявили в місці тимчасової стоянки бойовиків велику кількість медичних препаратів наркотичного спектру", - зазначив представник АТО.