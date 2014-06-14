Біля дороги "Ізюм-Слов'янськ" знайшли поховання убитих бойовиків

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив координатор зі зв'язків з громадськістю сил АТО Владислав Селезньов.

"На трасі Ізюм-Слов'янськ, в місцях найбільшої напруги, де протягом декількох днів відбувалися обстріли колон військової техніки, після проведених силами АТО протидиверсійних та пошуково-рейдових дій, були виявлені сліди поховань бойовиків", - написав Селезньов.

Читайте такожВ Донецьку ідентифікували тіла 33 російських терористів

За його словами, виявлені поховання "яскраво ілюструють прагнення бойовиків не тільки приховати сліди своїх злочинів, а й справжнє ставлення до своїх подільників".

"Убитих прикопують як тварин в ямах, в колективних похованнях, без ідентифікації тих, хто знаходиться в цих могилах. Рідні та близькі навряд чи дізнаються, де покоїться прах бойовиків.

Оглядаючи територію навколо поховання на предмет наявності розтяжок, наші військовослужбовці виявили в місці тимчасової стоянки бойовиків велику кількість медичних препаратів наркотичного спектру", - зазначив представник АТО.