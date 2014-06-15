Авіація знищила два блок-пости терористів - АТО

Про це повідомив спікер АТО Владислав Селезньов.

"У Станично-Луганському районі силами авіації АТО ліквідовані 2 блок пости бойовиків. В районі н.п. Дьяковка по базах дислокації бойовиків завдано артилерійський удар", - повідомляє Селезньов.

Інформація за результатами вогневого нальоту перевіряється. Втрат серед учасників АТО за підсумками точкових ударів не зафіксовано.

"Також сьогодні в районі н.п. Семенівка протягом дня підрозділи сил АТО в черговий раз запобігли спробі прориву бойовиків через кільце блокади, вогнем відкидаючи бойовиків на вихідні позиції", - додає Селезньов.

Нагадаємо, Президент Порошенко у своєму зверненні до народу наголосив, що за минулу добу українська армія вперше перейшла в контрнаступ.