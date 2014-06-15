Порошенко: Українська армія перейшла в контрнаступ

Про це у своєму зверненні до громадян зазначив Президент України Петро Порошенко.

"Я схиляю голову перед героями, які загинули під час бойового завдання з відновлення державного кордону України. І водночас я пишаюсь українськими військовослужбовцями, прикордонниками, спецназівцями і десантниками, які рішуче продовжують боротися за мир на нашій землі", - сказав Президент.

Він також наголосив, що свій жаль та співчуття з приводу знищеного українського літака висловили лідери демократичних країн світу.

Проте Порошенко також заявив, що минулої доби українська армія вперше перейшла в контрнаступ.

"Лише протягом останніх чотирьох днів в рамках спецоперації було встановлено мир і законний порядок в Маріуполі, взято під контроль 248 кілометрів державного кордону. В цілому ряді населених пунктів Луганської і Донецької областей припинено діяльність бойовиків-найманців. Очищено від терористів 11 населених пунктів. За останню добу при спробі проникнути на територію нашої держави було знищено 7 автомобільних колон зі зброєю та боєприпасами, знищено декілька танків, бронетранспортерів, реактивна система залпового вогню. Сьогодні наші військові захопили ще одну реактивну систему «Град»", - зазначив Президент.

Президент також заявив, що поставив Збройним Силам першочергове завдання – взяти під контроль державний кордон України, через який терористи отримують зброю, техніку, підкріплення, гроші.

"На понеділок, на 16 червня, я скликаю засідання Ради національної безпеки та оборони. На порядку денному – операції з відновлення державного кордону. І друге – рішучі кроки по запровадженню мирного плану на Донбасі", - повідомив Президент.