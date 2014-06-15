В Росії збирають підписи за звільнення професора МДУ, який закликав вбивати українців

Петиція ректору МДУ академіку Віктору Задовничому зібрала понад 2,7 тис. підписів. "Ми вважаємо, що публічна діяльність "професора" Дугіна несумісна з займаним їм постом в системі державної освіти, завдає шкоди образу російської науки і статусу МДУ ім. Ломоносова. Так, в ході своїх недавніх виступів професор Олександр Дугін висловлював прямі заклики до вбивств, заявляючи при цьому, що це його позиція як професора ("Як професор я так вважаю")", - йдеться в петиції.

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Також наголошується, що 6 травня в інтерв'ю агентству Anna-News Олександр Дугін, описуючи начебто звірства українців, закликав їх вбивати. На 18-ій хвилині інтерв'ю він заявив, маючи на увазі українців: "Вбивати, вбивати, вбивати. Більше розмов ніяких не повинно бути. Як професор я так вважаю".

Один з підписантів петиції Олексій Сергєєв зазначив, що розпалювання міжнаціональної ворожнечі, заклики до насильства, поділ людей на сорти за національністю - злочин в країні, яка втратила десятки мільйонів людей у війні з нацизмом. "Вважаю, тут має бути кримінальна справа", - написав він.