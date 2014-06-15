В Росії збирають підписи за звільнення професора МДУ, який закликав вбивати українців
У Росії проходить збір підписів за звільнення професора факультету соціології МДУ, лідера міжнародного євразійського руху Олександра Дугіна, який публічно закликав вбивати українців.
Петиція ректору МДУ академіку Віктору Задовничому зібрала понад 2,7 тис. підписів. "Ми вважаємо, що публічна діяльність "професора" Дугіна несумісна з займаним їм постом в системі державної освіти, завдає шкоди образу російської науки і статусу МДУ ім. Ломоносова. Так, в ході своїх недавніх виступів професор Олександр Дугін висловлював прямі заклики до вбивств, заявляючи при цьому, що це його позиція як професора ("Як професор я так вважаю")", - йдеться в петиції.
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Також наголошується, що 6 травня в інтерв'ю агентству Anna-News Олександр Дугін, описуючи начебто звірства українців, закликав їх вбивати. На 18-ій хвилині інтерв'ю він заявив, маючи на увазі українців: "Вбивати, вбивати, вбивати. Більше розмов ніяких не повинно бути. Як професор я так вважаю".
Один з підписантів петиції Олексій Сергєєв зазначив, що розпалювання міжнаціональної ворожнечі, заклики до насильства, поділ людей на сорти за національністю - злочин в країні, яка втратила десятки мільйонів людей у війні з нацизмом. "Вважаю, тут має бути кримінальна справа", - написав він.