Україна домовилась з Туркменістаном на рахунок газу

Українська делегація сьогодні під час переговорів в Ашхабаді узгодила графік погашення заборгованості перед Туркменістаном за раніше поставлений природний газ у сумі 64 млн. дол. Про це повідомив міністр палива та енергетики України Іван ПЛАЧКОВ сьогодні в аеропорту "Бориспіль" після прильоту з Ашхабада, передає канал 1+1.

За словами І.ПЛАЧКОВА, Україна в рахунок розрахунків за газ поставить до Туркменістану до вересня-жовтня труби великого діаметру на суму 59,468 млн. дол. й інше устаткування на суму 4,732 млн.

Як повідомляв УНІАН, у ході переговорів Туркменістан запропонував Україні купувати газ по 100 дол. за тисячу кубометрів і вирішувати з Росією питання транзиту.

Україна, у свою чергу, запропонувала Туркменістану відновити дію контракту на прямі поставки туркменського газу в 2006 році по 60 дол. за тис. куб. м.

За словами І.ПЛАЧКОВА, українська сторона не прийняла пропозицію Туркменістану, і в свою чергу запропонувала до 2007 року працювати відповідно до контракту, а в 2007 році продовжити переговори щодо обсягів газу і його ціни.

Нагадаємо, 29-30 червня 2006 року в Ашхабаді перебувала українська делегація на чолі з міністром палива і енергетики І.ПЛАЧКОВИМ, яка провела переговори в Міністерстві нафтогазової промисловості і мінеральних ресурсів Туркменістану.

Довідка УНІАН. У грудні 2005 року між Україною і Туркменістаном був підписаний міжурядовий договір на поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м туркменського газу до України, але поставок дотепер не проводилося.

Україна заявляла про намір відновити з другого півріччя поставки туркменського газу, порядку 10-11 млрд. кубометрів газу по 60 дол. за 1 тис. кубометрів.

Зобов`язання "Нафтогазу України" за поставлений до 2006 року туркменський газ станом на 5 червня становили 64,2 млн. дол.