У центрі Одеси невідомі побили і пограбували місцевого лідера "Правого сектору"

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники "Правого сектору" повідомили в соціальних мережах.

«14 червня приблизно о 22.30 на перетині вулиць Преображенської і Маяковського троє невідомих осіб вчинили розбійний напад і замах на життя керівника політичного блоку Правого сектору Одеси Дмитра Роговського. Йому були завдані тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також до рук злочинців потрапив ноутбук Дмитра і всі його особисті документи. На даний момент життя Дмитра у безпеці, але він потребує лікування», - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Донецьку озброєні люди пограбували університет

Зараз представники "Правого сектору" збирають кошти на лікування Роговського, вони також заявляють, що «розслідування даного злочину "Правий сектор" Одещини бере під свій контроль, всі причетні до цього злочину будуть покарані».

У головному управлінні МВС в Одеській області підтвердили факт нападу на громадянина у центрі міста.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 186 ККУ (грабіж).

КУ (грабіж).