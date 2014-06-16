В Амвросіївці при обстрілі пошкоджені будинки і центральний ринок

Про це УНІАН повідомили у департаменті з питань внутрішньої політики Донецької обласної держадміністрації (ОДА). «Обстрілу піддалася Амвросіївка, в результаті чого постраждали понад 20 житлових будинків. Пошкоджено центральний ринок міста», - сказано в повідомленні.

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При цьому в ОДА наголосили, що місцева влада вживає заходів для контролю над ситуацією, усунення наслідків обстрілу, надання допомоги постраждалим громадянам.

Дані про загиблих і поранених в результаті обстрілу в повідомленні ОДА не наводяться.

Крім того, за інформацією ОДА, в Шахтарському районі (в селах Дмитрівка, Маринівка, Степанівка) порушена система зв'язку, а в Дмитрівці ще - електропостачання.