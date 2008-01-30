Яценюк хоче податковий кодекс, а не збірку законів імперії

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК сподівається, що “в короткій перспективі” буде відновлена “нормальна робота парламенту”. Про це він сказав під час форуму «Влада і бізнес – партнери», який відбувається сьогодні у Києві.

За його словами, “на сьогодні у Верховної Ради України не найвищий індекс продуктивності праці”.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що на сьогодні в комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва на розгляді перебуває 17 законопроектів щодо спрощення дозвільних процедур, щодо дерегуляції економіки. За його словами, серед них шість законопроектів, внесених до Верховної Ради Президентом України як невідкладні.

Голова Верховної Ради України говорить про необхідність прийняття податкового кодексу. Він зазначив, що сьогодні пропонується значна кількість законопроектів такого кодексу. А.ЯЦЕНЮК наголошує, що не хотів би, щоб “податковий кодекс перетворився на збірку законів імперії, коли ми все, що було скинули б в один документ і прийняли це, назвавши податковим кодексом”. Він наголошує, що це має бути “системне рішення” і лише в цьому випадку воно буде підтримане в парламенті.

А.ЯЦЕНЮК наголошує на необхідності “взяти під контроль на кінець-то державні монополії”. Він наголошує, що основними завданнями має стати прагнення до низької інфляції, забезпечення нормального доступу до кредитних ресурсів.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив при цьому, що коли Верховна Рада України почне працювати, “то ми обов’язково все приймемо”.