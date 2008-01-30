У Ющенка вважають, що ”героїчна робота з виплати” не є індульгенцією

У Секретаріаті Президента наполягають, щоб звіт робочої групи з перевірки діяльності Ощадбанку було розглянуто на засіданні Наглядової ради банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

«Ми вважаємо, що в цих умовах треба скликати Наглядову раду. Ми не ставили питання про звільнення (голови правління Ощадбанку Анатолія ГУЛЕЯ - УНІАН). Ми наполягаємо на тому, щоб Наглядова рада розглянула звіт робочої групи Національного банку і проглянула все, що робиться в банку не з виплатами, а по ходу основної роботи», - сказав О.ШЛАПАК.

Він зазначив, що навіть «героїчна робота з виплати заощаджень» не може бути індульгенцією. За словами О.ШЛАПАКА, якщо Наглядова рада ухвалить рішення, що зауваження групи “не мають принципового характеру», то ніяких кадрових питань порушувати не варто, а якщо буде підтверджено, що зауваження стали причиною негативної роботи банку, тоді «буде ухвалене відповідне рішення».

«Ми наполягаємо на тому, щоб це питання не відкладалося на якийсь час, коли будуть роздані гроші - за цей час може бути втрачено багато що для банку», - зазначив О.ШЛАПАК.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України стурбований фінансовими показниками ВАТ “Ощадбанк”. Як сказав на прес-конференції в середу член Наглядової ради “Ощадбанку”, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрій ПИШНИЙ, про це йдеться в листі Нацбанку за результатами перевірки ВАТ “Ощадбанк” з 7 листопада по 7 грудня 2007 року. “НБУ висловлює стурбованість підвищенням ризику ліквідності, кредитного ризику”, - сказав А.ПИШНИЙ. При цьому він не уточнив конкретних порушень, які було виявлено НБУ в ході перевірки.

Окрім цього, А.ПИШНИЙ вказав на погіршення деяких фінансових показників Ощадбанку за підсумками 2007 року порівняно з кінцем 2006 року.

Довідка УНІАН. Відкрите акціонерне товариство “Державний ощадний банк України” зареєстроване Національним банком України 31 грудня 1991 року. Чисті активи банку на 1 жовтня 2007 року становили 17,1 млрд. грн., кредитний портфель - 10,1 млрд. грн., депозити фізичних осіб - 9,5 млрд. грн.

За підсумками січня-вересня 2007 року ВАТ “Ощадбанк” одержав 171 млн. грн. прибутку. 100% акцій банку належить державі.