Бойовики зайняли будівлю прокуратури Донецька - ЗМІ

11:33, 17 червня 2014
Політика
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Озброєні люди в камуфляжній формі знаходяться в будівлі міської прокуратури з учорашнього дня.

REUTERS

Озброєні люди зайняли будівлю прокуратури р. Донецька. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

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"Вчора вдень 16 червня озброєні люди в камуфляжній формі, увійшли в будівлю міської прокуратури. Працівники відомства на той момент були відсутні. Відомо, що озброєні люди знаходяться в будівлі досі", - сказав співрозмовник "ОстроВа".

За його словами, обставини події встановлюються.

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