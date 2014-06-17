Бойовики зайняли будівлю прокуратури Донецька - ЗМІ
11:33, 17 червня 2014Політика
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Озброєні люди в камуфляжній формі знаходяться в будівлі міської прокуратури з учорашнього дня.
REUTERS
Озброєні люди зайняли будівлю прокуратури р. Донецька. Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.
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"Вчора вдень 16 червня озброєні люди в камуфляжній формі, увійшли в будівлю міської прокуратури. Працівники відомства на той момент були відсутні. Відомо, що озброєні люди знаходяться в будівлі досі", - сказав співрозмовник "ОстроВа".
За його словами, обставини події встановлюються.
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