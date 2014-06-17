"Велике питання", куди пішли гроші ЄС, виділені на зміцнення кордонів України - Томбінський

Як передає кореспондент УНІАН, про це Він сказав під час Національного експертного форуму "Від революції до нової країни".

“ЄС надав десятки мільйонів євро для того, щоб допомогти українським прикордонникам, і що ми тепер отримали - під час кризи українські прикордонники просять ЄС допомогти грошима для того, щоб купити все. А що тоді сталося з тими десятками мільйонів, які надавалися українським структурам, одне велике питання", - сказав Томбінський.

Читайте такожГоловний терорист ДНР вільно перетнув кордон і навідався в Москві до ЖириновськогоВін зазначив, що Україні необхідно вирішувати питання корупції, невиконання зобов'язань, а також питання прозорості.

"Дуже драматичні і великі гроші Україна платить за те, що вона не виконувала все те, що було потрібно для створення відповідних структур за останні 20 років", - додав він.