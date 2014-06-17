"Велике питання", куди пішли гроші ЄС, виділені на зміцнення кордонів України - Томбінський
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський називає "великим питанням" те, куди пішли кошти, які Європейський Союз виділяв Україні для облаштування державного кордону з Російською Федерацією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Він сказав під час Національного експертного форуму "Від революції до нової країни".
“ЄС надав десятки мільйонів євро для того, щоб допомогти українським прикордонникам, і що ми тепер отримали - під час кризи українські прикордонники просять ЄС допомогти грошима для того, щоб купити все. А що тоді сталося з тими десятками мільйонів, які надавалися українським структурам, одне велике питання", - сказав Томбінський.
Читайте такожГоловний терорист ДНР вільно перетнув кордон і навідався в Москві до ЖириновськогоВін зазначив, що Україні необхідно вирішувати питання корупції, невиконання зобов'язань, а також питання прозорості.
"Дуже драматичні і великі гроші Україна платить за те, що вона не виконувала все те, що було потрібно для створення відповідних структур за останні 20 років", - додав він.