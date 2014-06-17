У Раді оголосили про обрання Ковальчука головою фракції "УДАР"

Головою фракції УДАР обраний Віталій Ковальчук, а заступником голови фракції обрано Віктора Пинзеника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр Турчинов.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня лідер партії «УДАР» Віталій Кличко, який до цього очолював парламентську фракцію, склав депутатські повноваження перед вступом на посаду мера столиці.

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7 червня на засіданні фракції УДАР, яке відбулося у парламенті після інавгурації президента України Петра Порошенка, було обрано головою фракції депутата Ковальчука.

Заступником голови фракції у ВР залишився Пинзеник.