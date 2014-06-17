У Донецьку водоканал перейшов на погодинну подачу холодної і гарячої води - міськрада

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради з посиланням на мера Олександра Лук'янченка.

За його словами, бойові дії у Слов'янському районі ускладнюють роботу з ремонту пошкодженої насосної станції і водоводів першого підйому каналу «Сіверський Донець - Донбас».

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«Я змушений був звернутися до президента України, прем'єр-міністра та віце-прем'єр-міністра України з тим, щоб вирішити питання припинення бойових дій у місцях розташування насосних станцій. Проведено переговори з керівниками АТО і «ДНР» для того, щоб було дано можливість для ремонтних робіт. Я вдячний фахівцям і керівництву КП «Вода Донбасу», які за дуже складних умов ведуть ремонт», - зазначив міський голова.

У міськраді пояснили, що забезпечення міста тимчасово переведено на споживання води з Макіївського і Верхньокальміуського водосховищ, у зв'язку з чим «Донецькміськводоканал» перейшов на погодинну подачу холодної і гарячої води, добова подача води місту зменшена на 20% і становить 270 тис. кубометрів. У системах водопостачання міста тиск вирівняно, і вода подається споживачам з 5.00 до 10.00 і з 17.00 до 22.00, на верхніх поверхах можуть бути перебої.

Лук'янченко висловив надію, що в найближчі кілька днів Донецьк повернеться до свого звичайного водопостачання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, представник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий заявив, що через пошкодження насосних станцій в Донецьку залишилися запаси води на два тижні.

Також сьогодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що сили антитерористичної операції спеціально припинили вогонь біля Слов'янська, даючи можливість службам відновити подачу води в міста на Донбасі.

«... Другий день за розпорядженням президента і прем'єра сили АТО припинили вогонь у районі Семенівки біля Слов'янська - даючи можливість технікам провести ремонт і відновити подачу води в міста Донбасу», - написав Аваков.

Довідка УНІАН. РФ у березні 2014 року, у порушення усіх міжнародних договорів, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, направляючи туди озброєних терористів.

З 15 квітня в Луганській і Донецькій областях проходить антитерористична операція.

16 червня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що у 17 населених пунктах Донецької області, де ведуться бої, виникають перебої з поставками питної води, газу та електрики.