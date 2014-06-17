Кернес стане на ноги протягом місяця - лікар

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лікуючий лікар мера, головний лікар ізраїльської клініки "Хорев" Роман Барак під час прес-конференції, яка відбулася в аеропорту "Харків" одразу після прильоту Кернеса з Ізраїлю, де він перебував на лікуванні.

"Протягом місяця ви побачите нашого мера на двох ногах", - сказав Барак.

Він наголосив, що через 3 години після того, як 28 квітня в клініці отримали інформацію про замах, в небо піднявся спеціальний реанімаційний літак для перевезення Кернеса. За словами лікаря, "після поранень, які отримав мер, люди майже не виживають". Барак зазначив, що у нього були проникаючі поранення обох легенів, поранення печінки, нирок, селезінки, втрата до 4 літрів крові - "це була важка мультиорганна травма".Читайте такожКернес запевняє, що не боїться людей, які замовили замах на нього

Ізраїльський медик підкреслив, що харківські медики зробили багато для того, щоб мер вижив.

На даний час, за словами Барака, у Кернеса "наявна найповніша функція всіх внутрішніх органів". "Інтелект не постраждав" - під креслив лікар.

У свою чергу Кернес зазначив, що і зараз зі сторонньою допомогою може піднятися на ноги, однак, закликав почекати.

Наприкінці прес-конференції міського голову припідняли на ноги і він привітав людей, які зібралися на прес-конференцію. Люди зустріли його оваціями.Читайте такожКернес вчиться ходити

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня невідомий з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Мер отримав складне поранення грудної клітки та черевної порожнини. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до сьогодні.

Кернеса в аеропорту зустрічали представники духовенства, чиновники міськради, депутати та кілька тисяч жителів міста.