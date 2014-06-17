Миколаївська область передасть армії новий літак замість збитого терористами - губернатор

Миколаївська область передасть Збройним Силам України новий літак замість збитого терористами Іл-76 в Луганську 14 червня.

Як повідомили в прес-службі голови Миколаївської облдержадміністрації, про це повідомив губернатор Миколаївської області Микола Романчук сьогодні в Доманівці після особистого прийому громадян, відповідаючи на питання журналістів з приводу розмов про таку передачу.

Губернатор «щоб не було чуток» підтвердив дану інформацію.

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Він сказав, що вже проінформував про це Міністерство оборони України. Літак буде переданий «місяця через півтора».

«Ми хочемо віддати літак нашим військовим, щоб він служив інтересам Батьківщини», - сказав Романчук.

Що це буде за літак, звідки і хто його сплатить, не уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, 14 червня близько 1.10 при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом з російського зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «теракт».