У Макіївці терористи відпустили директора поліграфкомплексу і головного редактора газети
У Макіївці Донецької області озброєні терористи з самопроголошеної «Донецької народної республіки» відпустили гендиректора видавничо-поліграфічного комплексу «Преса Макіївки» (куди входить газета «Вечірня Макіївка») Ларису Бутову та головного редактора «Вечірньої Макіївки» Марію Семенову.
Як передає кореспондент УНІАН, про це з'явилося повідомлення на сайті газети «Вечірня Макіївка».
«Після бесіди з представниками ДНР гендиректор ІПК «Преса Макіївки» та головний редактор газети «Вечірня Макіївка» повернулися в редакцію і приступили до роботи», - сказано в повідомленні.
Співробітники газети уточнили, що жінки повернулися в редакцію близько 20.00.
Читайте такожЗМІ: Бойовики викрали гендиректора "Преси Макіївки" і головного редактора "Вечірньої Макіївки"
Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області озброєні терористи з самопроголошеної «Донецької народної республіки» відвезли в невідомому напрямку гендиректора видавничо-поліграфічного комплексу «Преса Макіївки» (куди входить газета «Вечірня Макіївка») Ларису Бутову та головного редактора «Вечірньої Макіївки» Марію Семенову.
«Сьогодні, 17 червня, близько 10 години ранку до нас у редакцію з'явилися двоє з автоматами, назвавшись представниками служби безпеки «Донецької народної республіки», довго розмовляли, зачинившись у кабінеті гендиректора видавничо-поліграфічного комплексу «Преса Макіївки». Потім Ларису Бутову і Марію Семенову посадили в свою машину і більше двох годин тому відвезли нібито для профілактичної бесіди з командиром російської православної армії. Нібито вони були незадоволені публікацією якийсь, де згадувалося мародерство представників «ДНР», - розповіли співробітники газети.
При цьому вони зазначили, що зв'язку з Бутовою та Семеновою не було.