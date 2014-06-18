У Макіївці терористи відпустили директора поліграфкомплексу і головного редактора газети

Як передає кореспондент УНІАН, про це з'явилося повідомлення на сайті газети «Вечірня Макіївка».

«Після бесіди з представниками ДНР гендиректор ІПК «Преса Макіївки» та головний редактор газети «Вечірня Макіївка» повернулися в редакцію і приступили до роботи», - сказано в повідомленні.

Співробітники газети уточнили, що жінки повернулися в редакцію близько 20.00.

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Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області озброєні терористи з самопроголошеної «Донецької народної республіки» відвезли в невідомому напрямку гендиректора видавничо-поліграфічного комплексу «Преса Макіївки» (куди входить газета «Вечірня Макіївка») Ларису Бутову та головного редактора «Вечірньої Макіївки» Марію Семенову.

«Сьогодні, 17 червня, близько 10 години ранку до нас у редакцію з'явилися двоє з автоматами, назвавшись представниками служби безпеки «Донецької народної республіки», довго розмовляли, зачинившись у кабінеті гендиректора видавничо-поліграфічного комплексу «Преса Макіївки». Потім Ларису Бутову і Марію Семенову посадили в свою машину і більше двох годин тому відвезли нібито для профілактичної бесіди з командиром російської православної армії. Нібито вони були незадоволені публікацією якийсь, де згадувалося мародерство представників «ДНР», - розповіли співробітники газети.

При цьому вони зазначили, що зв'язку з Бутовою та Семеновою не було.