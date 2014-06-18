Підполковник розвідки спецназу: Нас здають у Генштабі

Про це він розповів hromadske.tv на умовах анонімності.

За його словами, витік інформації йде на рівні Генштабу.

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«Ми йдемо в розвідку – нас здають, нас чекає засада! Хто це робить?.. Ми не знаємо. Тому багато в нас є провалів. Я би хотів сказати вам чесно: нас продають за копійки! Нам дають завдання – ми це виконуємо, але губимо людей. Чому нас там чекають? Не продавайте нас, коли ми йдемо в розвідку. Не здавайте нас, коли ми йдемо на зачистку «зеленки». Не здавайте нас!», - просить офіцер.