Дніпропетровська міськрада виділила по 100 тисяч гривень родинам загиблих десантників

15:54, 18 червня 2014
Політика
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Депутати Дніпропетровської міськради на черговій сесії в середу, 18 червня, ухвалили рішення виділити з міського бюджету по 100 тис. грн родинам 10 десантників, які загинули в збитому 14 червня терористами літаку біля Луганська.

Луганск, самолет / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення ухвалено одноголосно.

Крім того, міськрада сплатить усі видатки на похорон десантників, які проживали в Дніпропетровську.Читайте такожГПУ взялась за чиновников Минобороны и штаба АТО из-за сбитого Ил-76 в Луганске

Депутати під час сесії оголосили збір коштів на похорон загиблих і допомогу постраждалим.

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