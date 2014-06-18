Дніпропетровська міськрада виділила по 100 тисяч гривень родинам загиблих десантників
15:54, 18 червня 2014Політика
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Депутати Дніпропетровської міськради на черговій сесії в середу, 18 червня, ухвалили рішення виділити з міського бюджету по 100 тис. грн родинам 10 десантників, які загинули в збитому 14 червня терористами літаку біля Луганська.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення ухвалено одноголосно.
Крім того, міськрада сплатить усі видатки на похорон десантників, які проживали в Дніпропетровську.Читайте такожГПУ взялась за чиновников Минобороны и штаба АТО из-за сбитого Ил-76 в Луганске
Депутати під час сесії оголосили збір коштів на похорон загиблих і допомогу постраждалим.
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