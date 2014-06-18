Дніпропетровська міськрада виділила по 100 тисяч гривень родинам загиблих десантників

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення ухвалено одноголосно.

Крім того, міськрада сплатить усі видатки на похорон десантників, які проживали в Дніпропетровську.Читайте такожГПУ взялась за чиновников Минобороны и штаба АТО из-за сбитого Ил-76 в Луганске

Депутати під час сесії оголосили збір коштів на похорон загиблих і допомогу постраждалим.